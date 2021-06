Beach volley, Olimpiadi Tokyo 2021: i qualificati dell’Italia e il confronto con le passate edizioni (Di martedì 29 giugno 2021) Da quando il Beach volley, rigorosamente con la lettera maiuscola, è stato inserito nel programma Olimpico ad Atlanta 1996, l’Italia non ha mai fallito l’appuntamento ed ha sempre piazzato almeno una coppia nel torneo a Cinque Cerchi. I portacolori azzurri ad Atlanta 1996 sono stati Andrea Ghiurghi e Nicola Grigolo in campo maschile e Annamaria Solazzi e Consuelo Turetta in campo femminile. Entrambe le coppie conclusero al 13esimo posto, non riuscendo a superare il primo turno. Ai Giochi di Sydney 2000 al femminile l’Italia riuscì a qualificare due coppie: Daniela Gattelli e Lucilla Perrotta, che si fermarono agli ottavi, mentre Laura Bruschini e Annamaria ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Da quando il, rigorosamente con la lettera maiuscola, è stato inserito nel programma Olimpico ad Atlanta 1996, l’Italia non ha mai fallito l’appuntamento ed ha sempre piazzato almeno una coppia nel torneo a Cinque Cerchi. I portacolori azzurri ad Atlanta 1996 sono stati Andrea Ghiurghi e Nicola Grigolo in campo maschile e Annamaria Solazzi e Consuelo Turetta in campo femminile. Entrambe le coppie conclusero al 13esimo posto, non riuscendo a superare il primo turno. Ai Giochi di Sydney 2000 al femminile l’Italia riuscì a qualificare due coppie: Daniela Gattelli e Lucilla Perrotta, che si fermarono agli ottavi, mentre Laura Bruschini e Annamaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Volley: Leondino Giombini torna a Ravenna, è il vice coach della Consar Nel suo percorso professionale anche il ruolo di preparatore atletico della nazionale italiana femminile di beach volley nel 2018 e della nazionale maschile slovena nel 2020 guidata da Giuliani. Il ...

32 coppie per la prima tappa ROSOLINA MARE (Rovigo) - È ripartita con grande successo l'attività di beach volley di Fipav Rovigo. Il circuito giovanile di beach volley inserito nel calendario regionale di Fipav Veneto e organizzato da Fipav Rovigo ha registrato la presenza di 32 coppie per la prima ...

E' partito a Sanremo il grande fine settimana del beach volley, da domani a domenica i tornei Open (FOTO e VIDEO) LaVoceDiGenova.it Beach volley, Olimpiadi Tokyo 2021: i qualificati dell’Italia e il confronto con le passate edizioni Da quando il Beach Volley, rigorosamente con la lettera maiuscola, è stato inserito nel programma Olimpico ad Atlanta 1996, l’Italia non ha mai fallito l’appuntamento ed ha sempre piazzato almeno una ...

Rossini e Corsetti terzi a Ugento La stagione del beach volley prende sempre più piede, ed anche gli specialisti modenesi della sabbia sono in giro per l’Italia, a caccia di risultati. Nel torneo di Sanremo buon nono posto finale di S ...

