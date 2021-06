Batosta Francia, Vieira si ravvede: “Deluso dall’atteggiamento” (Di martedì 29 giugno 2021) Vieira fa parziale dietrofront dopo aver snobbato il 3-0 dell’Italia sulla Svizzera: “Complimenti agli elvetici, Francia pessima” Patrick Vieira, ex centrocampista della Nazionale francese con la quale ha vinto il Mondiale 1998 e l’Europeo 2000, nei giorni scorsi aveva snobbato le prestazioni dell’Italia. In particolare, l’ex Milan, Juve e Inter, dopo il 3-0 degli Azzurri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021)fa parziale dietrofront dopo aver snobbato il 3-0 dell’Italia sulla Svizzera: “Complimenti agli elvetici,pessima” Patrick, ex centrocampista della Nazionale francese con la quale ha vinto il Mondiale 1998 e l’Europeo 2000, nei giorni scorsi aveva snobbato le prestazioni dell’Italia. In particolare, l’ex Milan, Juve e Inter, dopo il 3-0 degli Azzurri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cotugno_ada : Che brutta batosta per la Francia. Favoritissima, imbattibile, praticamente già vincitrice di #EURO2020. Ma per for… - GianniMaggio : Batosta per Mbappé, batosta per la Francia … Europeo di calcio imprevedibile #FranciaSvizzera #Mbappé #Francia… - FlavioSP56 : RT @ANPIRomaPosti: ??AHIA…?????? Regionali Francia, batosta per Macron e Le Pen. Volano neogollisti e sinistra-ecologisti. Astensione record da… - EnricoFurlan3 : RT @ANPIRomaPosti: ??AHIA…?????? Regionali Francia, batosta per Macron e Le Pen. Volano neogollisti e sinistra-ecologisti. Astensione record da… - ANPIRomaPosti : ??AHIA…?????? Regionali Francia, batosta per Macron e Le Pen. Volano neogollisti e sinistra-ecologisti. Astensione reco… -