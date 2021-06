Basket, ufficiale: Achille Polonara firma col Fenerbahce (Di martedì 29 giugno 2021) Achille Polonara è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L’ala grande, classe 1991, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo con il club turco. Il cestista italiano, convocato da Meo Sacchetti per il torneo preolimpico di Belgrado, aveva detto addio al Baskonia dopo essersi messo in evidenza in Eurolega e dopo lo scudetto in Spagna ed è ora pronto per l’avventura con uno dei più importanti club europei, provando a ripercorrere le orme di Nicolò Melli e Gigi Datome. https://t.co/q7FB8WwHZU — Achille Polonara (@ilpupazzo33) June 29, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)è un nuovo giocatore del. L’ala grande, classe 1991, hato un contratto biennale con opzione per il terzo con il club turco. Il cestista italiano, convocato da Meo Sacchetti per il torneo preolimpico di Belgrado, aveva detto addio al Baskonia dopo essersi messo in evidenza in Eurolega e dopo lo scudetto in Spagna ed è ora pronto per l’avventura con uno dei più importanti club europei, provando a ripercorrere le orme di Nicolò Melli e Gigi Datome. https://t.co/q7FB8WwHZU —(@ilpupazzo33) June 29, 2021 SportFace.

