Basket, Preolimpico Belgrado 2021: vince la Serbia, 94-76 alla Repubblica Dominicana (Di martedì 29 giugno 2021) Inizia bene il cammino della Serbia nel torneo Preolimpico di Belgrado, ultima chance per strappare il pass olimpico verso Tokyo 2020. I padroni di casa hanno superato per 94-76 la Repubblica Dominicana nella partita inaugurale del torneo, che vede impegnata anche l’Italia. Un risultato maturato solo nell’ultimo quarto, visto che i centramericani sono rimasti attaccati ai ben più quotati serbi fino alla fine del terzo periodo. Basket, Preolimpico 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE Partita iniziata subito su ritmi alti e percentuali importanti ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Inizia bene il cammino dellanel torneodi, ultima chance per strappare il pass olimpico verso Tokyo 2020. I padroni di casa hanno superato per 94-76 lanella partita inaugurale del torneo, che vede impegnata anche l’Italia. Un risultato maturato solo nell’ultimo quarto, visto che i centramericani sono rimasti attaccati ai ben più quotati serbi finofine del terzo periodo.: RISULTATI E CLASSIFICHE Partita iniziata subito su ritmi alti e percentuali importanti ...

Advertising

Antoni01987 : Ma possibile che oggi neanche una partita del preolimpico di basket su @SkySport ? @AleMamoli @MatteoSoragna @FrancescoBonfar @quieto62 ?????? - sportface2016 : #Basket #preolimpico Vittoria della #Serbia che regola la Repubblica Dominicana - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 66-67 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni di casa iniziano il quarto periodo… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 78-72 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni cercano l’allungo decisivo -… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 52-57 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni di casa provano a cambiare marcia… -