Basket, Preolimpico 2021: la Serbia soffre per tre quarti e poi si scatena contro la Repubblica Dominicana (Di martedì 29 giugno 2021) La Serbia conquista la prima vittoria nel Preolimpico di Belgrado. I padroni di casa soffrono per tre quarti, poi si scatenano negli ultimi dieci minuti, superando una comunque ottima Repubblica Dominicana per 94-76. Il punteggio finale è probabilmente troppo pesante per gli ospiti, che sono riusciti a rimanere in partita fino alla terza frazione, prima di crollare sotto il maggior talento e forza della favorita per la vittoria finale. Sono i lunghi serbi a fare la differenza: Boban Marjanovic chiude con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, mentre Filip Petrusev ne mette a referto ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Laconquista la prima vittoria neldi Belgrado. I padroni di casa soffrono per tre, poi sino negli ultimi dieci minuti, superando una comunque ottimaper 94-76. Il punteggio finale è probabilmente troppo pesante per gli ospiti, che sono riusciti a rimanere in partita fino alla terza frazione, prima di crollare sotto il maggior talento e forza della favorita per la vittoria finale. Sono i lunghi serbi a fare la differenza: Boban Marjanovic chiude con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, mentre Filip Petrusev ne mette a referto ...

