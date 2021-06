Basket | Preolimpico 2021 | i convocati dell’Italia ai raggi X Melli | Mannion | Polonara e non solo per la sfida in Serbia

(Di martedì 29 giugno 2021) La Nazionale azzurra, è vero, è priva di Marco Belinelli e Gigi Datome per problemi fisici e di Danilo Gallinari perché i playoff NBA gli impediscono di avere il dono dell’ubiquità. Ma quella messa insieme da Meo Sacchetti è una squadra di un livello interessante, perché comprende due NBA, stelle di Eurolega, un MVP in Italia e numerosi nomi di valore. Andiamo a vederli. Marco Spissu, da quando è arrivato Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Dinamo Sassari, è diventato il punto di riferimento nel ruolo di play (184 cm, 80 kg). Non servonole pur importanti cifre sia in campionato che in Champions League (13 punti e 5.5 assist di media in un caso, 11.6 e 6.9 ...

La Nazionale azzurra, è vero, è priva di Marco Belinelli e Gigi Datome per problemi fisici e di Danilo Gallinari perché i playoff NBA gli impediscono di avere il dono dell'ubiquità. Ma quella messa in ...