Basket: lo sfogo di George dopo gara-5, ‘verso di me troppe critiche’ (Di martedì 29 giugno 2021) Phoenix, 29 giu. – (Adnkronos) – “La gente può giudicarmi come vuole, ma non pensiate che le loro critiche mi interessino. Io scendo in campo e gioco, pensando sempre e solo a dare il massimo. Ricevo troppe critiche e non credo sia una mia opinione: è un fatto. Fa parte del mio ruolo, è una conseguenza di tutto ciò, probabilmente. Non posso farci niente, se non cercare di dominare comunque ogni gara anche quando magari il tiro non mi entra”. La stella dei Los Angeles Clippers Paul George si sfoga dopo la grande prestazione da 41 punti e 13 rimbalzi in gara-5 contro i Phoenix Suns che tiene in corsa la sua ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Phoenix, 29 giu. – (Adnkronos) – “La gente può giudicarmi come vuole, ma non pensiate che le loro critiche mi interessino. Io scendo in campo e gioco, pensando sempre e solo a dare il massimo. Ricevocritiche e non credo sia una mia opinione: è un fatto. Fa parte del mio ruolo, è una conseguenza di tutto ciò, probabilmente. Non posso farci niente, se non cercare di dominare comunque ognianche quando magari il tiro non mi entra”. La stella dei Los Angeles Clippers Paulsi sfogala grande prestazione da 41 punti e 13 rimbalzi in-5 contro i Phoenix Suns che tiene in corsa la sua ...

