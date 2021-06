Basket, finale playoff Serie A2: Tortona in A1, battuta Torino 74-75 in gara-5 (Di martedì 29 giugno 2021) Tortona è la nuova squadra promossa in Serie A1. Al termine di una Serie finale davvero al cardiopalma, il Derthona ha battuto Torino 74-75 nella decisiva gara-5. Una partita decisa su pochissimi possessi, un derby piemontese davvero intenso e combattuto che alla fine ha premiato Tortona, capace di ribaltare anche il fattore campo. playoff Serie A2: TUTTI I RISULTATI RIVIVI IL LIVE DI gara-5 La cronaca – Parte fortissimo Torino, con uno scatenato Diop che porta i padroni di casa sull’8-0 in avvio. La ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)è la nuova squadra promossa inA1. Al termine di unadavvero al cardiopalma, il Derthona ha battuto74-75 nella decisiva-5. Una partita decisa su pochissimi possessi, un derby piemontese davvero intenso e combattuto che alla fine ha premiato, capace di ribaltare anche il fattore campo.A2: TUTTI I RISULTATI RIVIVI IL LIVE DI-5 La cronaca – Parte fortissimo, con uno scatenato Diop che porta i padroni di casa sull’8-0 in avvio. La ...

