Basket | Achille Polonara | ufficiale la firma al Fenerbahce

(Di martedì 29 giugno 2021) Si è compiuto ciò che era noto da diverse settimane:è ufficialmente un nuovo giocatore del. L’ala azzurra, che attualmente è con l’Italia a Belgrado per disputare il Preolimpico, lascia dunque il Baskonia, che ha trascinato alla vittoria della Liga ACB nel 2020 e con il quale è stato eletto, dai suoi stessi colleghi, giocatore più migliorato nell’annata 2020-2021. L’accordo è su base biennale con opzione per il terzo anno, e rinnova una lunga tradizione italiana che si ritrova negli ultimi anni sia tra gli uomini che tra le donne da parte del club giallonero. Da quelle parti, infatti, sono passati Gigi Datome, ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Achille Polonara è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce - STnews365 : Achille Polonara approda al Fenerbahce. Dopo l'addio al Baskonia il nazionale azzurro firma un biennale con opzione… - sportface2016 : #Polonara nuovo giocatore del Fener -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Achille

Sportface.it

Polonara è un nuovo giocatore del Fenerbahce . L'ala grande, classe 1991, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo con il club turco. Il cestista italiano, convocato da Meo ...Una 'grande montagna da scalare, ma che non deve fare paura', aveva dettoPolonara , un concetto confermato da Romeo Sacchetti , allenatore azzurro in conferenza stampa a Milano. 'È stato un ...Si è compiuto ciò che era noto da diverse settimane: Achille Polonara è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. L'ala azzurra, che attualmente è con l'Italia a Belgrado per disputare il Preol ...Basket, ufficiale: Achille Polonara è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Contratto di due anni e opzione per il terzo con il club turco ...