Barcellona, ore decisive per il futuro di Messi: c’è ottimismo (Di martedì 29 giugno 2021) Ore decisive. Quelle legate alla permanenza di Leo Messi al Barcellona. Alla mezzanotte di mercoledì 30 scadrà il contratto dell’argentino col club blaugrana che resta ottimista sul prosieguo del campione argentino a Barcellona. La proposta di rinnovo presentata al giocatore prevede un accordo decennale basato su 2 anni di contratto da giocatore, poi una parentesi per chiudere la carriera in Mls, probabilmente all’Inter Miami e, a seguire, una carriera da dirigente del Barcellona. Lo staff del calciatore, spiega la stampa spagnola, sta studiando i dettagli fiscali della stesura del contratto, in ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Ore. Quelle legate alla permanenza di Leoal. Alla mezzanotte di mercoledì 30 scadrà il contratto dell’argentino col club blaugrana che resta ottimista sul prosieguo del campione argentino a. La proposta di rinnovo presentata al giocatore prevede un accordo decennale basato su 2 anni di contratto da giocatore, poi una parentesi per chiudere la carriera in Mls, probabilmente all’Inter Miami e, a seguire, una carriera da dirigente del. Lo staff del calciatore, spiega la stampa spagnola, sta studiando i dettagli fiscali della stesura del contratto, in ...

Advertising

sportface2016 : #Messi - #Barcellona, due anni in blaugrana, parentesi in Mls e futuro da dirigente: attesa la fumata bianca - FrankRN10 : @alessio30134974 @86_longo @PSG_inside La scadenza è il 2022.. l’anno prossimo non domani. C’è tutto il tempo. Il B… - Tamborras : RT @CollectiuEmma: Barcellona, separatisti catalani protestano contro la visita di re Felipe - Il Sole 24 ORE - TradizioniBarce : FESTA LITURGICA DI SAN PAOLO APOSTOLO 2021 Quartiere San Paolo Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - Sicilia Martedì… - CollectiuEmma : RT @CollectiuEmma: Barcellona, separatisti catalani protestano contro la visita di re Felipe - Il Sole 24 ORE -