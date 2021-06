Barca di San Pietro, il tradizionale rituale del 28 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) La tradizione della Barca di San Pietro, un rituale che impazza nel web ma che affonda le radici nella notte dei tempi. Vediamo di cosa si tratta Nelle ultime ore, in rete e su tutti i social network, impazzano una serie di video che ritraggono il cosiddetto rituale della Barca di San Pietro. È la prima volta che un fenomeno del genere diventa virale in questo modo ma, per i più tradizionalisti, si tratta di una tradizione da compiere ogni anno la notte tra il 28 ed il 29 giugno. Oggi, 29 giugno, si celebra la festività dei Santi ... Leggi su zon (Di martedì 29 giugno 2021) La tradizione delladi San, unche impazza nel web ma che affonda le radici nella notte dei tempi. Vediamo di cosa si tratta Nelle ultime ore, in rete e su tutti i social network, impazzano una serie di video che ritraggono il cosiddettodelladi San. È la prima volta che un fenomeno del genere diventa virale in questo modo ma, per i più tradizionalisti, si tratta di una tradizione da compiere ogni anno la notte tra il 28 ed il 29. Oggi, 29, si celebra la festività dei Santi ...

savonanews : Tutti pronti nella notte tra il 28 e 29 giugno a fare la Barca di San Pietro per avere le 'previsioni' dell'anno - cappellini_c : Barca di San Pietro… più o meno ???? #29giugno - Stellin00618451 : Come detto ieri ho fatto la barca di San Pietro e Paolo....mha'non è uscita per niente ...quindi è in arrivo la pi… - lavocedigenova : Tutti pronti nella notte tra il 28 e 29 giugno a fare la Barca di San Pietro per avere le 'previsioni' dell'anno - laberty95 : Chi è la sfigata a cui non è venuta la barca di San Pietro? -