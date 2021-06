Barbara d’Urso: “I 4 uomini della mia vita (foto)”. E il nuovo fidanzato… (Di martedì 29 giugno 2021) Gossip La conduttrice campana esce per un attimo dal mood social ‘tacchi e balere’: il post per gli amori della sua vita Pubblicato su 29 Giugno 2021 Barbara d’Urso abbandona per un momento il mood social tutto ‘tacchi e balere’, sfornando un post che trapela di amore e anche di un pizzico di nostalgia. La conduttrice campana, nelle scorse ore, su Instagram ha pubblicato uno scatto che la vede protagonista con quelli che definisce i quattro uomini della sua vita. Vale a dire suo padre, il suo ex Mauro Berardi (la relazione durò dal 1982 al 1993) e i ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Gossip La conduttrice campana esce per un attimo dal mood social ‘tacchi e balere’: il post per gli amorisuaPubblicato su 29 Giugno 2021abbandona per un momento il mood social tutto ‘tacchi e balere’, sfornando un post che trapela di amore e anche di un pizzico di nostalgia. La conduttrice campana, nelle scorse ore, su Instagram ha pubblicato uno scatto che la vede protagonista con quelli che definisce i quattrosua. Vale a dire suo padre, il suo ex Mauro Berardi (la relazione durò dal 1982 al 1993) e i ...

Advertising

JJKLIMOON : @bangtanxjikook io lo so che segretamente jimin segue Barbara d’Urso - JJKLIMOON : io non posso farci niente però la posa mi ricorda troppo Barbara d’Urso - Nicholas_Dls : Alla domenica ritroveremo Barbara d’Urso? #domenicalive #barbaradurso Leggi l'articolo completo qui? - bubinoblog : BARBARA D'URSO RIDIMENSIONATA? 'INGIUSTO! UNA GRANDISSIMA PROFESSIONISTA CHE FA ASCOLTI' - mikiparty73 : Certo che barbara d'urso in confronto a sto programma sembra quark povera rai fra notti europee e sti programmi bocciata #EstateInDiretta -