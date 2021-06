Barbara Alberti esagera | ma il motivo è nobile Le sue parole

(Di martedì 29 giugno 2021) Nelle ultime ore la scrittriceha speso dellemolte dure su delle questioni più che attuali. C’è anche il ddl Zan. Nell’ultimo periodo, attorno ad alcune tematiche,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

glooit : Barbara Alberti: “Il ddl Zan è indispensabile. Il mondo? È vittima di un rincoglionimento totale” leggi su Gloo… - uandarin : RT @_DAGOSPIA_: 'RINUNCIARE ALLA LIBERTA' D’ESPRESSIONE E' LA PEGGIORE DELLE EPIDEMIE' - BARBARA ALBERTI... - MaristinaG : RT @max_ronchi: 'RINUNCIARE ALLA LIBERTA' D’ESPRESSIONE E' LA PEGGIORE DELLE EPIDEMIE' - BARBARA ALBERTI... - MATTE1973S : RT @max_ronchi: 'RINUNCIARE ALLA LIBERTA' D’ESPRESSIONE E' LA PEGGIORE DELLE EPIDEMIE' - BARBARA ALBERTI... - max_ronchi : 'RINUNCIARE ALLA LIBERTA' D’ESPRESSIONE E' LA PEGGIORE DELLE EPIDEMIE' - BARBARA ALBERTI... -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Alberti

Cronache Maceratesi

Matteo Cassol per www.mowmag.com'Il mondo è vittima di un rincoglionimento totale, di stampo reazionario. Noi vecchi non pensavamo certo di lasciare un mondo ideale, ma morire, nata ad Umbertide nel 1943, si è trasferita quindicenne a Roma, dove ha studiato Filosofia alla Sapienza. La sua brillante laurea e l'ispirazione sessantottina le ...Nelle ultime ore la scrittrice Barbara Alberti ha speso delle parole molte dure su delle questioni più che attuali. C'è anche il ddl Zan ...La scrittrice, intervistata da MOW, risponde sulla produzione culturale, sullo stato delle cose nel mondo dell’arte in genere, sulla condizione ...