Bambini legati col nastro adesivo alle sedie per farli “calmare”. Succede in un asilo italiano (Di martedì 29 giugno 2021) Non è stato infrequente negli anni scorsi ascoltare al Tg le notizie di Bambini maltrattati nel luogo in cui avrebbero dovuto essere più sicuri, l’asilo, e anche se non se ne parla le indagini proseguono e la giustizia fa il suo corso. Le indagini Nel 2019 due mamme hanno sporto denuncia dopo essersi accorte che i loro figli avevano degli strani comportamenti, e avendo chiesto loro spiegazioni, hanno fatto scattare le indagini in una scuola nel napoletano facendo finire sotto accusa le due maestre di 63 e 61 anni per maltrattamenti aggravati le quali hanno scelto il patteggiamento, e oggi sono in attesa della sentenza che sarà di un anno e otto ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 29 giugno 2021) Non è stato infrequente negli anni scorsi ascoltare al Tg le notizie dimaltrattati nel luogo in cui avrebbero dovuto essere più sicuri, l’, e anche se non se ne parla le indagini proseguono e la giustizia fa il suo corso. Le indagini Nel 2019 due mamme hanno sporto denuncia dopo essersi accorte che i loro figli avevano degli strani comportamenti, e avendo chiesto loro spiegazioni, hanno fatto scattare le indagini in una scuola nel napoletano facendo finire sotto accusa le due maestre di 63 e 61 anni per maltrattamenti aggravati le quali hanno scelto il patteggiamento, e oggi sono in attesa della sentenza che sarà di un anno e otto ...

Advertising

SkyTG24 : In un asilo del Napoletano bimbi legati alla sedia per punizione - zazoomblog : Bambini legati col nastro adesivo alle sedie per farli “calmare”. Succede in un asilo italiano - #Bambini #legati… - marisavillani : RT @DSantanche: Mi auguro una giustizia veloce. E se davvero quei piccoli sono stati maltrattati non ci sarà pena troppo severa! I bambini… - FratellidItalia : RT @DSantanche: Mi auguro una giustizia veloce. E se davvero quei piccoli sono stati maltrattati non ci sarà pena troppo severa! I bambini… - Pallina54036869 : RT @DSantanche: Mi auguro una giustizia veloce. E se davvero quei piccoli sono stati maltrattati non ci sarà pena troppo severa! I bambini… -