Avete mai visto la casa di Gianluca Vacchi? Ecco la sua super villa di Bologna (Di martedì 29 giugno 2021) L’influencer imprenditore Gianluca Vacchi ha delle splendide case in giro per il mondo. Ma la sua casa è la villa di Bologna, detta l’Eremita Gianluca Vacchi ha costruito la sua fama sui social, ma ha messo a frutto i guadagni delle sue attività con il buon vecchio mattone. L’influencer imprenditore ha acquistato infatti diverse proprietà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 giugno 2021) L’influencer imprenditoreha delle splendide case in giro per il mondo. Ma la suaè ladi, detta l’Eremitaha costruito la sua fama sui social, ma ha messo a frutto i guadagni delle sue attività con il buon vecchio mattone. L’influencer imprenditore ha acquistato infatti diverse proprietà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Giorgiolaporta : Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché i movimenti #LGBT se la prendano con Gesù Cristo e con i cristiani e non abbiano… - carmelitadurso : Amici, voi l’avete mai visto all’alba, prima che la città si svegli? È emozionante #Roma - FSaglieri : RT @spillailgossip: mi confermate che anche voi avete quella persona che vi piacerà sempre,ma con cui non starete mai insieme? - LGobbini : RT @micheleboldrin: Sia @GustavoPiga che te (Saraceno) parlate a vanvera e spandete terrore perche' non avete argomenti. So benissimo che,… - roccomarone76 : RT @micheleboldrin: Sia @GustavoPiga che te (Saraceno) parlate a vanvera e spandete terrore perche' non avete argomenti. So benissimo che,… -