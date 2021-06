Avatar: Frontiers of Pandora tra 'nuove storie e nuovi personaggi', parola di Disney (Di martedì 29 giugno 2021) Una delle più grandi sorprese all'E3 2021 è stato vedere per la prima volta Avatar: Frontiers of Pandora, un titolo targato Ubisoft cui era stata vociferata la sua esistenza ma che fino ad allora non avevamo mai visto. Ora, Sean Shoptaw, vicepresidente senior di Walt Disney Games, e Luigi Priore, vicepresidente di Disney e Pixar Games, hanno voluto offrire alcuni dettagli di questo promettente titolo che arriverà nel 2022. In un'intervista, i due chiariscono che i tempi cambiano e che ora i giocatori "vogliono interagire con i loro personaggi e mondi preferiti giocando ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Una delle più grandi sorprese all'E3 2021 è stato vedere per la prima voltaof, un titolo targato Ubisoft cui era stata vociferata la sua esistenza ma che fino ad allora non avevamo mai visto. Ora, Sean Shoptaw, vicepresidente senior di WaltGames, e Luigi Priore, vicepresidente die Pixar Games, hanno voluto offrire alcuni dettagli di questo promettente titolo che arriverà nel 2022. In un'intervista, i due chiariscono che i tempi cambiano e che ora i giocatori "vogliono interagire con i loroe mondi preferiti giocando ...

Advertising

Eurogamer_it : #AvatarFrontiersOfPandora avrà nuove storie e nuovi personaggi. - GamingToday4 : Avatar Frontiers of Pandora: “nuove storie” e “nuovi personaggi e mondi”, le parole di Disney - GamingToday4 : Ecco perché Avatar: Frontiers of Pandora girerà solo su next-gen - GamingToday4 : Avatar Frontiers of Pandora avrà il ray tracing sempre attivo - GamingToday4 : Ubisoft Forward 2021, annunciato Avatar: Frontiers of Pandora -