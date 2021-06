Avatar Frontiers of Pandora: “nuove storie” e “nuovi personaggi e mondi”, le parole di Disney – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Il gioco Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora potrà contare su “nuove storie” e “nuovi personaggi e mondi”. Ecco le parole di Disney.. All’E3 2021, Ubisoft ha finalmente mostrato il nuovo gioco dedicato ad Avatar: Frontiers of Pandora. Il gioco è in sviluppo presso Massive Entertainment, con il supporto di Lightstorm Entertainment e ovviamente Disney. La compagnia del Topo, tramite il proprio VP Luigi Priore, ha spiegato che possiamo aspettarci ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Il gioco Ubisoftofpotrà contare su “” e “”. Ecco ledi.. All’E3 2021, Ubisoft ha finalmente mostrato il nuovo gioco dedicato adof. Il gioco è in sviluppo presso Massive Entertainment, con il supporto di Lightstorm Entertainment e ovviamente. La compagnia del Topo, tramite il proprio VP Luigi Priore, ha spiegato che possiamo aspettarci ...

Advertising

misteruplay2016 : Avatar: Frontiers of Pandora tra ‘nuove storie e nuovi personaggi’, parola di Disney - Eurogamer_it : #AvatarFrontiersOfPandora avrà nuove storie e nuovi personaggi. - GamingToday4 : Avatar Frontiers of Pandora: “nuove storie” e “nuovi personaggi e mondi”, le parole di Disney - GamingToday4 : Ecco perché Avatar: Frontiers of Pandora girerà solo su next-gen - GamingToday4 : Avatar Frontiers of Pandora avrà il ray tracing sempre attivo -