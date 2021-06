Atletica, Larissa Iapichino fuori dalle Olimpiadi! Infortunio al piede di stacco, addio Tokyo (Di martedì 29 giugno 2021) Larissa Iapichino non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra deve purtroppo fare i conti con un Infortunio in cui è incappata lo scorso weekend ai Campionati Italiani Assoluti e dunque non potrà volare in Giappone, dove il prossimo 23 luglio inizierà la rassegna a cinque cerchi. La 19enne aveva riportato un Infortunio al collo del piede di stacco: inizialmente non sembrava così grave e stamattina c’era anche un cauto ottimismo, ma tutti gli esami strumentali del caso hanno convinto la toscana e il suo staff a dare forfait per i Giochi. La primatista italiana ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021)non parteciperà alle Olimpiadi di2021. L’azzurra deve purtroppo fare i conti con unin cui è incappata lo scorso weekend ai Campionati Italiani Assoluti e dunque non potrà volare in Giappone, dove il prossimo 23 luglio inizierà la rassegna a cinque cerchi. La 19enne aveva riportato unal collo deldi: inizialmente non sembrava così grave e stamattina c’era anche un cauto ottimismo, ma tutti gli esami strumentali del caso hanno convinto la toscana e il suo staff a dare forfait per i Giochi. La primatista italiana ...

