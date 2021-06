Atletica, Europei Under 23: i convocati dell’Italia. 82 azzurri a Tallinn: spiccano Dallavalle, Sabbatini, Kaddari, Battocletti (Di martedì 29 giugno 2021) Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23, in programma a Tallinn (Estonia) da giovedì 8 a domenica 11 luglio. La squadra comprende addirittura 82 azzurrini (43 uomini, 39 donne). spiccano nomi di lusso come quelli di Andrea Dallavalle (17.35 nel salto triplo) e di Nadia Battocletti (14:58.73 sui 5000 metri) che si sono qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma anche ragazzi che hanno sfiorato il minimo per i Giochi e magari ci ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per gli23, in programma a(Estonia) da giovedì 8 a domenica 11 luglio. La squadra comprende addirittura 82ni (43 uomini, 39 donne).nomi di lusso come quelli di Andrea(17.35 nel salto triplo) e di Nadia(14:58.73 sui 5000 metri) che si sono qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma anche ragazzi che hanno sfiorato il minimo per i Giochi e magari ci ...

