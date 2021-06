Atalanta mercato: l’obiettivo è trovare un centrocampista (Di martedì 29 giugno 2021) L’Atalanta nel mercato ha intenzione di acquisire un altro centrocampista e di mettere in lista due centrocampisti molto duttili e utili per le manovre offensive. Si cerca all’Estero ma anche in Italia ma trovare un ottimo giocatore tecnico non è facilissimo per via degli ingaggi alti ma anche perché si devono rispettare le caratteristiche del gioco e della rosa. Ma cominciano a circolare alcuni nomi appetibili per la Dea che potrebbero fare bene a Bergamo. Acerbi sull’importanza dell’unità della squadra Atalanta mercato: quali sono i due nomi per il centrocampo? Tommaso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) L’nelha intenzione di acquisire un altroe di mettere in lista due centrocampisti molto duttili e utili per le manovre offensive. Si cerca all’Estero ma anche in Italia maun ottimo giocatore tecnico non è facilissimo per via degli ingaggi alti ma anche perché si devono rispettare le caratteristiche del gioco e della rosa. Ma cominciano a circolare alcuni nomi appetibili per la Dea che potrebbero fare bene a Bergamo. Acerbi sull’importanza dell’unità della squadra: quali sono i due nomi per il centrocampo? Tommaso ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, A UN PASSO L'ARRIVO DI JUAN MUSSO Accordo vicino con l'Udinese, affare da circa 20 mili… - corradone91 : @apuntobracco Però ormai l'Atalanta lotta stabilmente per la top-3, credendoci poteva trovarsi lì per il titolo già… - bornjuventino : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, A UN PASSO L'ARRIVO DI JUAN MUSSO Accordo vicino con l'Udinese, affare da circa 20 milioni #SkyCa… - AndreaInterNews : #Musso a 20 milioni è un buon colpo, ne vale 15 e ne chiedevamo 30 (zì). L'Atalanta che fa mercato in Italia a ques… - fcin1908it : Sky – Mercato, Musso a un passo dall’Atalanta: le cifre dell’operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta mercato Inter, inserimento per un altro rossonero. Perché sarebbe perfetto Anche Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia , conferma l'indiscrezione e spiega in ... A proposito dell'Inter: aveva provato a prendere Kessie sia ai tempi dell'Atalanta che durante le ...

Gasperini è il re di Euro 2020: da Pessina e Gosens a Maehle e Miranchuk, nessuno come l'Atalanta L'AUMENTO DI VALORE SUL MERCATO: GOSENS IN TESTA - Non solo marcature, anche grandipartite, ch e ... MODELLO IN EUROPA: IN ATTIVO NONOSTANTE IL COVID - Secondo quanto riportato da Forbes , l'Atalanta è ...

Calciomercato Atalanta, un difensore in uscita Calciomercato.com Atalanta, in chiusura la trattativa per Musso: i dettagli L'Atalanta è vicina all'acquisto di Juan Musso, portiere dell'Udinese. Già nei giorni scorsi erano stati avviati i contatti tra le parti e adesso la trattativa sta entrando nel vivo e potrebbe essere ...

Inter, inserimento per un altro rossonero. Perché sarebbe perfetto Il centrocampista andrà infatti in scadenza con il Milan a giugno 2022 e i nerazzurri sono alla finestra in caso di mancato rinnovo.

Anche Alfredo Pedullà, esperto didi Sportitalia , conferma l'indiscrezione e spiega in ... A proposito dell'Inter: aveva provato a prendere Kessie sia ai tempi dell'che durante le ...L'AUMENTO DI VALORE SUL: GOSENS IN TESTA - Non solo marcature, anche grandipartite, ch e ... MODELLO IN EUROPA: IN ATTIVO NONOSTANTE IL COVID - Secondo quanto riportato da Forbes , l'è ...L'Atalanta è vicina all'acquisto di Juan Musso, portiere dell'Udinese. Già nei giorni scorsi erano stati avviati i contatti tra le parti e adesso la trattativa sta entrando nel vivo e potrebbe essere ...Il centrocampista andrà infatti in scadenza con il Milan a giugno 2022 e i nerazzurri sono alla finestra in caso di mancato rinnovo.