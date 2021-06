Astrofisica, al via la costruzione di Ska (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Dopo anni di lavoro di progettazione e design, l'Osservatorio Ska (Skao) ha finalmente dato il via libera all'inizio della costruzione delle antenne in Australia e Sudafrica. Ska-Low e Ska-Mid saranno le due reti di radiotelescopi più grandi e complesse mai costruite. L'annuncio di oggi segna un nuovo capitolo nella storia del progetto Ska, dopo che l'Osservatorio è nato ufficialmente come organizzazione intergovernativa lo scorso 15 gennaio 2021 e la data di inizio costruzione è formalmente fissata al primo luglio 2021, mentre la piena operatività dei due radiotelescopi è prevista entro il 2030. "Sono estasiato. Questo momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Dopo anni di lavoro di progettazione e design, l'Osservatorio Ska (Skao) ha finalmente dato il via libera all'inizio delladelle antenne in Australia e Sudafrica. Ska-Low e Ska-Mid saranno le due reti di radiotelescopi più grandi e complesse mai costruite. L'annuncio di oggi segna un nuovo capitolo nella storia del progetto Ska, dopo che l'Osservatorio è nato ufficialmente come organizzazione intergovernativa lo scorso 15 gennaio 2021 e la data di inizioè formalmente fissata al primo luglio 2021, mentre la piena operatività dei due radiotelescopi è prevista entro il 2030. "Sono estasiato. Questo momento ...

Advertising

JohSogos : RT @greguari: Bella ed emozionante intervista di @AndreaDelogu con l'astrofisica Marica #Branchesi. Sono sempre più convinto che il futuro… - andreadelogu : RT @greguari: Bella ed emozionante intervista di @AndreaDelogu con l'astrofisica Marica #Branchesi. Sono sempre più convinto che il futuro… - TV7Benevento : Astrofisica: avanza progetto Ska, via libera alla fase di costruzione (2)... - TV7Benevento : Astrofisica, al via la costruzione di Ska... - fisco24_info : Astrofisica, al via la costruzione di Ska: Le antenne in Australia e Sudafrica, saranno le due reti di radiotelesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrofisica via Voyage 2050, ESA definisce gli obiettivi per le missioni scientifiche del futuro ... il comitato ha voluto inserire uno studio approfondito dell'ecosistema della Via Lattea attraverso ... e la ricerca delle eventuali risposte ha altissima priorità nell'astrofisica e nella fisica ...

'Adriatica': la barca della trasmissione 'Velisti per caso' attracca a Monte Argentario ...di due imponenti antenne sferiche sull'albero di poppa in grado di collegare in ogni momento via ... effettuando in tanti porti italiani esperimenti e dimostrazioni di fisica e astrofisica, in ...

Astrofisica, al via la costruzione di Ska Adnkronos Astrofisica: avanza progetto Ska, via libera alla fase di costruzione (2) (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare coloro i quali hanno contribuito a rendere tutto questo possibile negli ultimi decenni, dall'inizio del progetto fino a oggi, e in particolare tutti i team che hanno ...

Astrofisica, al via la costruzione di Ska Roma, 29 giu. Dopo anni di lavoro di progettazione e design, l'Osservatorio Ska (Skao) ha finalmente dato il via libera all'inizio della costruzione delle anten ...

... il comitato ha voluto inserire uno studio approfondito dell'ecosistema dellaLattea attraverso ... e la ricerca delle eventuali risposte ha altissima priorità nell'e nella fisica ......di due imponenti antenne sferiche sull'albero di poppa in grado di collegare in ogni momento... effettuando in tanti porti italiani esperimenti e dimostrazioni di fisica e, in ...(Adnkronos) - "Vorrei ringraziare coloro i quali hanno contribuito a rendere tutto questo possibile negli ultimi decenni, dall'inizio del progetto fino a oggi, e in particolare tutti i team che hanno ...Roma, 29 giu. Dopo anni di lavoro di progettazione e design, l'Osservatorio Ska (Skao) ha finalmente dato il via libera all'inizio della costruzione delle anten ...