AstraZeneca, Anna Biafora muore a 49 anni dopo la prima dose: la famiglia sporge denuncia. Caso segnalato all'Aifa

Anna Biafora è morta a 49 anni. Ha perso la vita lunedì 27 giugno al'ospedale di Crotone dov'era ricoverata da 21 giorni. La donna di Verzino, nel Crotonese, aveva ricevuto...

