AstraZeneca | Anna Biafora 49 anni muore dopo la prima dose | la famiglia sporge denuncia Caso segnalato all' Aifa

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: AstraZeneca, Anna Biafora muore a 49 anni dopo la prima dose: la famiglia sporge denuncia. Caso segnalato all'Aifa https://… - Gazzettino : AstraZeneca, Anna Biafora muore a 49 anni dopo la prima dose: la famiglia sporge denuncia. Caso segnalato all'Aifa - Bomba2H : RT @_cieloitalia: 'Crotone, deceduta Anna Biafora, 49enne di Verzino. Vaccinata con AstraZeneca, caso segnalato all'Aifa' - Lefthanded08 : RT @_cieloitalia: 'Crotone, deceduta Anna Biafora, 49enne di Verzino. Vaccinata con AstraZeneca, caso segnalato all'Aifa' - kolemicos : RT @_cieloitalia: 'Crotone, deceduta Anna Biafora, 49enne di Verzino. Vaccinata con AstraZeneca, caso segnalato all'Aifa' -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Anna

, muore dopo la prima dose: la denuncia La famiglia diBiafora ha presentato denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Crotone. Vuole che siano accertate le cause che ..., muore dopo la prima dose: la denuncia La famiglia diBiafora ha presentato denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Crotone. Vuole che siano accertate le cause che ...Anna Biafora è morta a 49 anni. Ha perso la vita lunedì 27 giugno al'ospedale di Crotone dov'era ricoverata da 21 giorni. Aveva ricevuto la prima dose del ...La donna di Verzino era stata accompagnata una prima volta al pronto soccorso del San Giovanni di Dio per un forte dolore allo stomaco ma era stata rimandata a casa con una diagnosi di gastrite ...