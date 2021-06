Assunzione docenti 2021/22: la convocazione non equivale a “ruolo al 100%”. Ecco perché (Di martedì 29 giugno 2021) Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2021/22: obiettivo concludere entro il 31 luglio. Per questo motivo l'Amministrazione centrale ha autorizzato gli USR ad avviare la prima fase della procedura, ovvero scelta della classe di concorso e della provincia da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi, pur in attesa dell'autorizzazione del contingente e delle istruzioni operative ufficiali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) Immissioni inper l'anno scolastico/22: obiettivo concludere entro il 31 luglio. Per questo motivo l'Amministrazione centrale ha autorizzato gli USR ad avviare la prima fase della procedura, ovvero scelta della classe di concorso e della provincia da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi, pur in attesa dell'autorizzazione del contingente e delle istruzioni operative ufficiali. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Assunzione docenti 2020/21: la convocazione non equivale a “ruolo al 100%”. Ecco perché - OsservatorS : @valechindamo se, in generale si uscisse da questa strettoia del 'merito' sarebbe tanto bello. per tutti. le stortu… - scuola_blog : 'L'emendamento al dl Sostegni bis con cui chiediamo l'estensione alla II fascia dell'accesso al percorso per l'assu… - ProDocente : Docenti di religione, Ruscica (Snadir): “Condizione scandalosa, no al precariato, sì a procedura straordinaria di a… - zazoomblog : Docenti di religione Ruscica (Snadir): “Condizione scandalosa no al precariato sì a procedura straordinaria di assu… -