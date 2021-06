Ascolti tv 28 giugno digital e pay | Francia-Svizzera a 1 | 5 mln sui rigori su Sky Bonan 3 | 8% Croazia-Spagna fa il 6 | 6% dalle 18 Lobosco non si smentisce

Leggi su tvzoom

(Di martedì 29 giugno 2021)tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,94% intera giornata e 6,1% prima serata; altre Mediaset 6,9% e 6,9%. Calcio europeo in doppia razione e in versione extralarge, nel menù pay di lunedì 28by Sky. Alle 18.00, terminata tre a tre nei tempi regolamentari, ma poi portata a casafurio rosse per cinque a tre nei supplementari, ha riscosso sulla pay 905mila spettatori ed il 6,6%. In sovrapposizione parziale con la, da Wimbledon, la sconfitta di Jannik Sinner con Fucsovic a 91mila, la vittoria di Nole Djokovic con Draper a 100 mila. Alla sera, invece, ...