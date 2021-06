Ascolti tv 28 giugno 2021 | Mbappè ai rigori peggio di Ronaldo e Lukaku

(Di martedì 29 giugno 2021)tv: Francia-Svizzera su Rai1 stravince la serata Solo Europei in televisione, con i Campioni del mondo transalpini impegnati con la Svizzera, vittima sacrificale. Ma il calcio è imprevedibile, così gli elvetici battono i francesi aie passano ai Quarti di Finale di Euro 2020. Ieri sera, infatti, Francia-Svizzera ha registrato il 35,89% di share media con 7,405 milioni di tifosi collegati su Rai1.fadei big player della sera prima, quando domenica sera Portogallo-Belgio conaveva raccolto il 38,87% e 7,9 milioni. Seconda posizione per la serie ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giugno

Europei 2021 (Euro 2020) Francia - Svizzera su Rai 1 contro Mr Wrong - Lezioni d'amore su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, lunedì 282021 ? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le ...... La terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live , in programma martedì 29, avrà una ...prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per...L’uomo diventò famoso grazie al reality che registrò ascolti da record ... Purtroppo Pietro Taricone è morto tragicamente il 29 giugno 2010, esattamente 11 anni fa in seguito ad un incidente ...Su Rai1 la vittoria della Svizzera sulla Francia 7,4 mln e 35,9%. Su Canale5 Mr. Wrong 1,486 milioni e 8,1%. Su Rai3 Report 1,232 milioni e 5,8%.