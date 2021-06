Arriva la t-shirt smart che funziona con il 5G

(Di martedì 29 giugno 2021) Una nuova frontiera nel modo di vestire con la nuova t-intelligente in grado dire con il 5G e di monitorare i parametri vitali Le magliette diventano sempre piùper monitorare i parametri vitali, come fossero unowatch, e ora incorporano anche il 5G. Al Mobile World Congress di Barcellona è stata lanciata una t-intelligente frutto della collaborazione tra ZTE e il gruppo AccYouRate. All’interno del tessuto ci sono sensori Gps, di umidità, temperatura, accelerometro e, proprio grazie a ZTE, colosso delle comunicazioni, un’antennina 5G, con cui raccogliere informazioni ...

Advertising

daybinary : Arriva la t-shirt intelligente che funziona con il 5G - TechnologSrl : Al Mobile World Congress di Barcellona è stata presentata una maglietta smart con sensori Gps, di umidità, temperat… - CatelliRossella : Arriva la t-shirt intelligente che funziona con il 5G - Hi-tech - ANSA - paolocosso : Arriva la t-shirt intelligente che funziona con il 5G #buongiorno #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio… - Rosskitty77 : Arriva la t-shirt intelligente che funziona con il 5G - Hi-tech - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva shirt

Agenzia ANSA

Una ragazza pugliese con la t -delle "bimbe di Conte" chiede un autografo e una signora di ... Se invece sialla rottura, fonderà un suo partito? "Io non voglio fare un nuovo partito. ...Il messaggio anti - Brexitforte e chiaro: la stampa a caratteri cubitali Help campeggia su tutta la collezione firmata ... l'inconfondibile teddy jacket di Hamnett e le t -con slogan ...Le magliette diventano sempre più smart per monitorare i parametri vitali , come fossero uno smartwatch , e ora incorporano anche il 5G . Al ...Il 5G torna a fare parlare di sé ma questa volta con una straordinaria innovazione tecnologica che interessa una t-shirt smart, battezzata YouCare, con una straordinaria funzione che monitora la salut ...