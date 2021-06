Arriva il YouTube Theatre a Los Angeles, il primo teatro firmato YouTube (Di martedì 29 giugno 2021) Verrà aperto il primo YouTube Theatre a Los Angeles: alto tre piani, un totale di 6 mila posti, sarà la nuova location per eventi dal vivo come concerti e convention tra creators. YouTube ha stretto un accordo con Hollywood Park, nei sobborghi di Los Angeles. Hollywood Park, ancora in costruzione, conta la bellezza di 3000 appartamenti, uno stadio, hotel da 300 camere e un’area commerciale. Si tratta di una specie di città dentro la città. Il teatro dovrebbe essere completato entro l’estate. In passato, i creator di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 giugno 2021) Verrà aperto ila Los: alto tre piani, un totale di 6 mila posti, sarà la nuova location per eventi dal vivo come concerti e convention tra creators.ha stretto un accordo con Hollywood Park, nei sobborghi di Los. Hollywood Park, ancora in costruzione, conta la bellezza di 3000 appartamenti, uno stadio, hotel da 300 camere e un’area commerciale. Si tratta di una specie di città dentro la città. Ildovrebbe essere completato entro l’estate. In passato, i creator di ...

Advertising

SpingoItaly : Solo mine dai @descendents ?? oggi arriva 'Like The Way I Know' dall'album '9th & Walnut', in uscita il 23 luglio su… - yamaniyama11 : RT @Simo_Florence: 1/2 'E quando arriva la notte, la notte e resto sola con me la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perchè... Né… - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva al cinema il 15 luglio “Penguin Bloom” con Naomi Watts - teleduemila : A Urbino arriva il trattamento per l'allontanamento dei cinghiali dal ce... - MaiMenvel : RT @LuciaCirelli3: Manca -1.200 arriva 400€?? ?????? -