Ariccia, secondo spettacolo musicale al Parco Romano con la chitarra elettrica di Alberto Lombardi. Giovedi 1 luglio alle 21.30

Ariccia, continuano le serate all'aperto con buona musica d'autore e cibo biologico a km0 cucinato e servito sul posto dagli agrichef al Parco Romano di Monte Gentile in piazza dei Daini. Giovedì 1 luglio alle ore 21 secondo appuntamento del Festival "Foresta Sonora" con Alberto Lombardi, un grande musicista, virtuoso della chitarra elettrica ed acustica fingerstyle, un cantautore, ed un produttore di musica pop rock tra i più apprezzati nel mondo della musica. "Tra il fresco delle querce secolari del bosco del ...

