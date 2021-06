Argentina, Lautaro Martinez: “Sono tranquillo, questa maglia è la cosa più bella” (Di martedì 29 giugno 2021) Lautaro Martinez si è sbloccato in Copa America. Il centravanti dell’Inter ha segnato il gol del definitivo 4-1 con la maglia dell’Argentina nella comoda vittoria per 4-1 sulla Bolivia. Nonostante le critiche delle precedenti giornate della fase a gironi, “El Toro” dimostra serenità. “Sono tranquillo – dice a TyC Sport – L’allenatore, lo staff e i compagni si fidano di me. Cerco sempre di fare il massimo, la palla a volte entra e altre no. Vestire questa maglia è la cosa più bella che ci sia”. L’Argentina ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)si è sbloccato in Copa America. Il centravanti dell’Inter ha segnato il gol del definitivo 4-1 con ladell’nella comoda vittoria per 4-1 sulla Bolivia. Nonostante le critiche delle precedenti giornate della fase a gironi, “El Toro” dimostra serenità. “– dice a TyC Sport – L’allenatore, lo staff e i compagni si fidano di me. Cerco sempre di fare il massimo, la palla a volte entra e altre no. Vestireè lapiùche ci sia”. L’...

