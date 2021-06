Aprilia | ‘Puliamo il Lazio 2021’ | comitati di quartiere e volontari uniti per l’ambiente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 giugno 2021) «Grande successo ha riscosso l’iniziativa promossa dalla Regionee dall’Assessorato alle Politiche ambientali del Comune diPuliamo il2021. Gli abitanti dei quartieri Sacida e Selciatella, coadiuvati dai rispettivi, con il supporto dell’Assessorato Ambiente e Ecologia, sabato 26/06/2021, hanno partecipato alla pulizia di una parte del proprio. L’iniziativa, che aveva come prerogativa, la sensibilizzazione delle persone che abitano in quelle zone, è andata ben oltre le aspettative, e all’appuntamento al parco Bridgestone, hanno risposto in circa 40 ambientalisti, (ma ...