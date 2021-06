Antonio Banderas protagonista della serie Tv sul mostro di Firenze (Di martedì 29 giugno 2021) Antonio Banderas vestirà il panni del reporter italiano Mario Spezi nella miniserie TV intitolata 'The Monster of Florence' e dedicata ai crimini compiuti dal cosiddetto mostro di Firenze. La trama ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)vestirà il panni del reporter italiano Mario Spezi nella miniTV intitolata 'The Monster of Florence' e dedicata ai crimini compiuti dal cosiddettodi. La trama ...

Advertising

OptiMagazine : La nuova serie di #AntonioBanderas parla italiano: sarà in The Monster Of Florence per Studiocanal - qn_lanazione : Il grande giornalista della Nazione #MarioSpezi interpretato in un film da #Banderas - qn_lanazione : Il grande giornalista della Nazione Mario Spezi interpretato in un film da Banderas - 3cinematographe : Antonio Banderas interpreterà il cronista criminale Mario Spezi, colui che ha indagato sugli omicidi del Mostro di… - dituttounpop : Le notizie di oggi dal mondo sulle #serietv parte da Antonio Banderas nella miniserie su #Ilmostrodifirenze -