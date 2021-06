Antoine de Saint-Exupéry, nasceva oggi l’autore de “Il piccolo principe” (Di martedì 29 giugno 2021) Il 29 giugno del 1900 nasceva lo scrittore Antoine de Saint-Exupéry. Aviatore, oltre che autore, si ricorda per il successo del capolavoro “Il piccolo principe“. Un’infanzia prospera, quella di Antoine de Saint-Exupéry nato il 29 giugno del 1900 da una famiglia francese aristocratica. Il padre, ispettore assicurativo; la madre, pittrice di gran talento. Dal carattere fantasioso, avventuroso e talvolta prepotente nel 1921 si arruolerà e si trasferirà a Strasburgo dove si formerà come aviatore militare. A luglio dello stesso anno, il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Il 29 giugno del 1900lo scrittorede. Aviatore, oltre che autore, si ricorda per il successo del capolavoro “Il“. Un’infanzia prospera, quella didenato il 29 giugno del 1900 da una famiglia francese aristocratica. Il padre, ispettore assicurativo; la madre, pittrice di gran talento. Dal carattere fantasioso, avventuroso e talvolta prepotente nel 1921 si arruolerà e si trasferirà a Strasburgo dove si formerà come aviatore militare. A luglio dello stesso anno, il suo ...

