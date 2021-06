Anpi, dalla commemorazione di Marzabotto il messaggio sul caso Vattani: “Nessun fascista può rappresentare la Repubblica” (Di martedì 29 giugno 2021) Il passato che non passa è un muro con le foto e i nomi degli 800 civili massacrati dalle SS per rappresaglia contro le formazioni partigiane dell’Appennino. Il presente è un Parlamento e un Paese che non riescono neppure a domare l’irresistibile ascesa di un diplomatico dalle dichiarate simpatie fasciste che viene promosso al rango di ambasciatore. Quel passato e questo presente si incontreranno l’8 luglio alla manifestazione dell’Anpi nel luogo simbolo delle stragi nazifasciste del 1944. A Monte Sole di Marzabotto, tra quel che resta delle mura della chiesa di Casaglia che fu bruciata, tra le lapidi disseminate in tutte le frazioni sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Il passato che non passa è un muro con le foto e i nomi degli 800 civili massacrati dalle SS per rappresaglia contro le formazioni partigiane dell’Appennino. Il presente è un Parlamento e un Paese che non riescono neppure a domare l’irresistibile ascesa di un diplomatico dalle dichiarate simpatie fasciste che viene promosso al rango di ambasciatore. Quel passato e questo presente si incontreranno l’8 luglio alla manifestazione dell’nel luogo simbolo delle stragi nazifasciste del 1944. A Monte Sole di, tra quel che resta delle mura della chiesa di Casaglia che fu bruciata, tra le lapidi disseminate in tutte le frazioni sotto ...

