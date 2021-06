Andre Silva lascia l’Eintracht: accordo con una big europea (Di martedì 29 giugno 2021) Andre Silva è stato da poco eliminato dagli Europei insieme al suo Portogallo. Eppure avrà presto da consolarsi Andre Silva è stato da poco eliminato dagli Europei insieme al suo Portogallo. Eppure avrà presto da consolarsi con un trasferimento in una big europea. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’attaccante è ad una passo dal Lipsia. I tedeschi sborseranno 23 milioni di euro per assicurarsi l’ex giocatore del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021)è stato da poco eliminato dagli Europei insieme al suo Portogallo. Eppure avrà presto da consolarsiè stato da poco eliminato dagli Europei insieme al suo Portogallo. Eppure avrà presto da consolarsi con un trasferimento in una big. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’attaccante è ad una passo dal Lipsia. I tedeschi sborseranno 23 milioni di euro per assicurarsi l’ex giocatore del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

