Ancora successi dal Sud America e Italia per il maestro Spinelli ed i suoi atleti

Brundisium.net Tweet Nei giorni 11, 12 e 13 Giugno si è svolto a Bugaramanga (Colombia), il campionato internazionale online "1Coppa di Colombia" che ha visto la partecipazione di 23 nazioni, 44 atleti dopo questa lunga pandemia che ha modificato il nostro quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Ancora successi Automobile Club Salerno, successi e soddisfazioni per i piloti nello scorso weekend Successi di gruppo allo Slalom dei Trulli per Marcello Bisogno, Alessandro Tortora, Giovanni ...per i piloti dell'Aci Salerno che nel week - end del 26 e 27 giugno hanno raggiunto risultati ancora una ...

Ancora successi dal Sud America e Italia per il maestro Spinelli ed i suoi atleti Brundisium.net Tweet Nei giorni 11, 12 e 13 Giugno si è svolto a Bugaramanga (Colombia), il campionato internazionale online "1Coppa di Colombia" che ha visto la partecipazione di 23 nazioni, 44 ...

Fiorentina, il futuro di Antognoni è ancora tutto da decidere I tifosi della Fiorentina dovranno aspettare ancora per capire se Giancarlo Antognoni farà parte del progetto viola anche nella prossima stagione. Come riferito a Firenzeviola.it, il campione del mond ...

