Anche il "Lago dei cigni" finisce nella retorica ecologista (Di martedì 29 giugno 2021) In luglio arriverà al Festival di Spoleto una nuova versione del “Lago dei cigni” in cui il coreografo Angelin Preljocaj tenta l’intentato: non solo attualizzare una trama concepita nell’Ottocento, ma addirittura trasporla in un contesto distopico e imperniarla in un negletto tema d’attualità, il rispetto per l’ambiente. Se non siete svenuti a quest’annuncio, potete reggere Anche la notizia che Preljocaj, per il personaggio di Odette, si è ispirato a Greta Thunberg. Nel libretto di Begishev e Gelzer, Odette spicca in un gruppo di fanciulle che il malvagio mago Rothbart ha trasformato in cigni part-time (di notte ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) In luglio arriverà al Festival di Spoleto una nuova versione del “dei” in cui il coreografo Angelin Preljocaj tenta l’intentato: non solo attualizzare una trama concepita nell’Ottocento, ma addirittura trasporla in un contesto distopico e imperniarla in un negletto tema d’attualità, il rispetto per l’ambiente. Se non siete svenuti a quest’annuncio, potete reggerela notizia che Preljocaj, per il personaggio di Odette, si è ispirato a Greta Thunberg. Nel libretto di Begishev e Gelzer, Odette spicca in un gruppo di fanciulle che il malvagio mago Rothbart ha trasformato inpart-time (di notte ...

Advertising

MinIvanToyota : @lov3sniall la sera è diverso amo, io intendo con il sole potente e la marea di gente di fianco, anche no. il lago è più rilassante - RobertoCucchi1 : @GianniJ08 ?? pericolosissimo. anche il lago correnti animale che si formano in poco tempo mi spiace - DeborahYael : @FedericaSure Anche a me piacciono molto le spiagge sassose, poi non si solleva la sabbia e l’acqua rimane cristall… - Lago_Azul38 : RT @DisciplesDu: 'Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me… - sivabendaiciao : Ma anche fuori Verona i bambini lo chiamano Lago di Gardaland? -