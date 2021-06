Amministrative, anche il Movimento 4 ottobre avrà candidato sindaco: vogliamo una Torino ambientalista (Di martedì 29 giugno 2021) Il nome verrà svelato solo in conferenza stampa indetta per giovedì davanti alla Cavallerizza, uno dei simboli delle battaglie che portano avanti. anche il Movimento 4 ottobre avrà il suo candidato sindaco per le elezioni Amministrative di Torino. Il Movimento nato dai fuoriusciti delusi dei 5 Stelle tra cui Francesca Frediani, Giorgio Bertola e Damiano Carretto correrà per la Sala Rossa. “ Torino merita una candidatura realmente ambientalista – spiegano in una nota -. La crisi economica scoppiata a ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 29 giugno 2021) Il nome verrà svelato solo in conferenza stampa indetta per giovedì davanti alla Cavallerizza, uno dei simboli delle battaglie che portano avanti.ilil suoper le elezionidi. Ilnato dai fuoriusciti delusi dei 5 Stelle tra cui Francesca Frediani, Giorgio Bertola e Damiano Carretto correrà per la Sala Rossa. “merita una candidatura realmente– spiegano in una nota -. La crisi economica scoppiata a ...

Advertising

nuovasocieta : Amministrative, anche il Movimento 4 ottobre avrà candidato sindaco: vogliamo una #Torino ambientalista - Andrea_V_73 : @Terry43887542 @la_kuzzo Si, bisogna vedere in quanti dei 5S lo seguiranno, credo pochi o nessuno, poi resta da ved… - Utilio7 : @mostro15119736 @fattoquotidiano Quindi non è solo il #ModelloLombardia quello da esportare. C’è anche il… - fabiospes1 : @AleGrifeo @paoletto11 Infatti essendo elezioni amministrative non farei eccessiva polemica. Anche sé parliamo di… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: La premessa è che anche al secondo turno delle amministrative in Francia perdono tutti, perché perde la politica: due f… -