Amici | Sangiovanni racconta | “Ansia e paranoie | stavo male”

(Di martedì 29 giugno 2021)è stato il vincitore della categoria canto di20. Il cantante vicentino, 18 anni, sta scalando tutte le classifiche con il suo singolo “Malibù”, vero tormentone dell’estate; nel suo passato, però, ci sono stati momenti molto difficili che lo hanno portato a doversi curare.è stato uno dei protagonisti di20: il cantante vicentino, 18 anni, ha vinto la sua categoria, arrendendosi in finale Articolo completo: dal blog SoloDonna

VanityFairIt : In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», la ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni, vincitori di «… - WittyTV : Abbiamo fatto alcune domande a Giulia e Sangiovanni, il risultato? Un #WittyScoppia assolutamente da non perdere! F… - IsaeChia : #Amici20, Sangiovanni racconta il passato buio: “Problemi di ansia e paranoia, prendevo medicinali” - chiar4allegro : RT @sonounasanta: ho chiesto ai miei amici cosa pensano di sanjuan e lola e mi hanno detto tantissime cose bellissime, mi sono emozionata… - chiar4allegro : RT @Chiara32320203: immaginate quando maria presenterà sangiovanni ospite nella nuova edizione di amici e dovrà elencare i suoi piatti guad… -

Vediamo insieme cosa ha confessato l'ex allievo di. Il dramma di'ho vissuto un film horror tra medicinali e paranoie'si è confidato a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontato ...mi ha permesso di urlare "., come Giulia Stabile l'ha aiutato. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Mara Venier pronta per Una voce per Padre Pio: Giulia Stabile confermata tra gli ospiti Giulia Stabile è sicuramente uno dei personaggi del momento. Dopo ...Amici 20, Sangiovanni racconta il passato buio: “Problemi di ansia e paranoia, prendevo medicinali” Continua senza freni ...