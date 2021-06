Amici: probabile il ritorno di Luca Zanforlin nel cast della prossima edizione (Di martedì 29 giugno 2021) Amici 20 è finito ormai da un po' di tempo e i casting per la prossima edizione del talent show di Canale 5 sono in pieno svolgimento. In questo periodo Maria De Filippi sta facendo le prime scelte in merito alla prossima edizione di Amici e sta quindi decidendo chi entrerà a fare parte del cast. Ancora non si conoscono i nomi dei coach e quindi non si sanno se verranno o meno riconfermati quelli della passata edizione. Per scoprire questo dettaglio si dovranno attendere informazioni in merito che certamente arriveranno ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 29 giugno 2021)20 è finito ormai da un po' di tempo e iing per ladel talent show di Canale 5 sono in pieno svolgimento. In questo periodo Maria De Filippi sta facendo le prime scelte in merito alladie sta quindi decidendo chi entrerà a fare parte del. Ancora non si conoscono i nomi dei coach e quindi non si sanno se verranno o meno riconfermati quellipassata. Per scoprire questo dettaglio si dovranno attendere informazioni in merito che certamente arriveranno ...

