Amazon Prime Video | film e serie tv in uscita a luglio 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 giugno 2021): scopriamo insieme tutte le novità sul catalogo ditv. Come sempre, la piattaforma streaming si prepara a introdurre nuovi programmi per gli utenti. Tra i titoli attesi dagli spettatori c’è sicuramente il“La guerra di domani”, in esclusiva mondiale con Chriss Pratt.tvVediamo ora cosa ci aspetta su...