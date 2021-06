Altro che Blm, all’estero tutti pazzi per gli Azzurri che cantano l’Inno di Mameli (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – tutti zitti, ora cantano l’Inno di Mameli. Godetevi la potenza di questo inno nazionale. Ogni volta che i calciatori italiani scendono in campo in questi Europei di calcio, moltissimi media e telespettatori stranieri si fermano ad ammirare lo spettacolo. Trovano strepitosa l’esecuzione dell’Inno di Mameli, più di ogni altra. “Nessun’altra nazione canta il proprio inno nazionale come l’Italia”, scrive su Twitter il quotidiano britannico Daily Mail. Watch this. Then run through nearest Wall pic.twitter.com/xSKN5Fhf6e — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 26, 2021 Inno di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu –zitti, oradi. Godetevi la potenza di questo inno nazionale. Ogni volta che i calciatori italiani scendono in campo in questi Europei di calcio, moltissimi media e telespettatori stranieri si fermano ad ammirare lo spettacolo. Trovano strepitosa l’esecuzione deldi, più di ogni altra. “Nessun’altra nazione canta il proprio inno nazionale come l’Italia”, scrive su Twitter il quotidiano britannico Daily Mail. Watch this. Then run through nearest Wall pic.twitter.com/xSKN5Fhf6e — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 26, 2021 Inno di ...

Advertising

vladiluxuria : Un altro giovane, #Orlando, aveva solo 18 anni, si è tolto la vita sotto un treno a Torino perché l’#omofobia lo ha… - Avvenire_Nei : L'incubo di un bimbo di 7 anni che non fa nemmeno notizia Nel giorno del ritrovamento del piccolo Nicola passava su… - pisto_gol : Scandaloso e imbarazzante l’arbitraggio del tedesco Brych e del Var, che hanno ignorato un fallo da rosso diretto s… - purplebtsf : @_xharrystattoos AHAHAHAH non è proprio uguale, ho preso un’altro screen che ho fatto io - OhhMyreal : @notjumped Ha fatto bei pezzi ma si è costruito un personaggio orrendo che non andrà mai da nessuna parte , bho si… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Il pasticcio Salernitana: Figc contro Lotito Che nelle assemblee non viene invitato come presidente della Salernitana e per altro è pure sotto squalifica per la vicenda dei tamponi della Lazio. Molti vedono di cattivo occhio qualsiasi ...

Europei. L'Italia s'inchina ai belgi in ginocchio Va detto che la Federcalcio è fedele alla tradizione " sminuire, contestualizzare, sfilarsi, parlare d'altro " e ci restituisce la perfetta fotografia di un Paese che non sa " non ce la fa proprio " ...

Mladic condannato all'ergastolo. Ma la Bosnia Erzegovina è tutt'altro che stabile Notizie Geopolitiche Scontro Conte-Grillo sullo statuto del Movimento: tensioni e leadership in discussione Attesa la risposta di Grillo dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, che chiede un voto senza passare per il garante ...

Cambi di modulo e Rabiot terzino, in Francia è processo a Deschamps: “Zidane è pronto” Dopo la clamorosa eliminazione della Francia negli ottavi degli Europei il ct Didier Deschamps che tre anni fa guidò i Blues al titolo Mondiale ...

nelle assemblee non viene invitato come presidente della Salernitana e perè pure sotto squalifica per la vicenda dei tamponi della Lazio. Molti vedono di cattivo occhio qualsiasi ...Va dettola Federcalcio è fedele alla tradizione " sminuire, contestualizzare, sfilarsi, parlare d'" e ci restituisce la perfetta fotografia di un Paesenon sa " non ce la fa proprio " ...Attesa la risposta di Grillo dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, che chiede un voto senza passare per il garante ...Dopo la clamorosa eliminazione della Francia negli ottavi degli Europei il ct Didier Deschamps che tre anni fa guidò i Blues al titolo Mondiale ...