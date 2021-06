Alitalia, la nuova Ita partirà solo in autunno: addio alla stagione estiva. I biglietti non goduti saranno utilizzabili su altri vettori (Di martedì 29 giugno 2021) Ita, la nuova compagnia aerea che prenderà il posto di Alitalia, partirà non prima di ottobre. Rinunciando così alla stagione estiva. Mentre per risolvere il problema dei biglietti emessi ma non goduti sarà creato un fondo con risorse per i passeggeri, che potranno volare anche su altri vettori. Un modo per segnalare la “discontinuità” tra Alitalia ed Ita chiesta da Bruxelles. E’ la soluzione decisa lunedì durante la cabina di regia a Palazzo Chigi. Nel frattempo alla ex compagnia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Ita, lacompagnia aerea che prenderà il posto dinon prima di ottobre. Rinunciando così. Mentre per risolvere il problema deiemessi ma nonsarà creato un fondo con risorse per i passeggeri, che potranno volare anche su. Un modo per segnalare la “discontinuità” traed Ita chiesta da Bruxelles. E’ la soluzione decisa lunedì durante la cabina di regia a Palazzo Chigi. Nel frattempoex compagnia di ...

