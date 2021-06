Alibaba e il governo dello Jiansgu entrano in Suning (Di martedì 29 giugno 2021) Novità in arrivo per il gruppo Suning in Cina. Come riporta Bloomberg, un consorzio guidato da Alibaba Group e il governo della provincia dello Jiangsu sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio dell’impero di Zhang Jindong. In seguito all’accordo, che potrebbe essere annunciato già questa settimana, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Novità in arrivo per il gruppoin Cina. Come riporta Bloomberg, un consorzio guidato daGroup e ildella provinciaJiangsu sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio dell’impero di Zhang Jindong. In seguito all’accordo, che potrebbe essere annunciato già questa settimana, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Alibaba e il governo dello Jiansgu entrano in Suning: Novità in arrivo per il gruppo Suning in Ci… - TheAngloItalian : @axlessand Non so se cambierebbe alcunché per l'Inter. Da quello che ho capito il Governo le ha espropriate da Suni… - AvvPrisco : RT @SafetyAndrea: Parlo di questo: - _i_n_d_i_o_ : RT @SafetyAndrea: Parlo di questo: - JohSogos : RT @fcin1908it: Bloomberg - Alibaba e il governo di Jiangsu vicini all'accordo per quote di -