Al Golf Garfagnana si è disputato la Coral Jacket

... la gara è con formula medal, ed è valida come nona prova del campionato sociale delClub'Jazz on the green', ovvero, un concerto all'aperto con super ospiti nella splendida cornice bucolica delClub, in località Braccicorti, a Pieve Fosciana. Un angolo di paradiso, al ...Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontardeto di Pieve Fosciana si è disputato il Trofeo Allegretti valido per l’ottava prova del campionato sociale, con un buon numero di giocatori che per due ...Al Golf Club Garfagnana si lavora per organizzare al meglio "Jazz on the green", il concerto del 27 giugno che vedrà sul palcoscenico naturale del Braccicorti, il quartetto di livello internazionale f ...