Al Bano una furia perché costretto a rinviare tutti i suoi concerti e punta il dito contro … (Di martedì 29 giugno 2021) AlBano, spesso, fa parlare di sé anche se lui ne farebbe volentieri a meno. Il cantante di Cellino San Marco, qualche giorno fa ha riempito le pagine dei giornali dopo che stava circolando la voce che avesse intenzione di dare tutta la tenuta di Cellino San Marco, in eredità solo al figlio Bido avuto da Loredana Lecciso insieme a Jasmine. In realtà le cose non stanno affatto così e lui ci ha tenuto a precisare che ha già iniziato a dividere il 10% della sua eredità tra tutti i figli in parti uguali e che mai farebbe eccezioni per qualcuno di essi chiunque sia. Tutto era partito da una dichiarazione di Jamsine che diceva ai giornali che Bido si sarebbe ... Leggi su baritalianews (Di martedì 29 giugno 2021) Al, spesso, fa parlare di sé anche se lui ne farebbe volentieri a meno. Il cantante di Cellino San Marco, qualche giorno fa ha riempito le pagine dei giornali dopo che stava circolando la voce che avesse intenzione di dare tutta la tenuta di Cellino San Marco, in eredità solo al figlio Bido avuto da Loredana Lecciso insieme a Jasmine. In realtà le cose non stanno affatto così e lui ci ha tenuto a precisare che ha già iniziato a dividere il 10% della sua eredità trai figli in parti uguali e che mai farebbe eccezioni per qualcuno di essi chiunque sia. Tutto era partito da una dichiarazione di Jamsine che diceva ai giornali che Bido si sarebbe ...

Advertising

imfungoo : UE ODDIO HO PRESO UNA SVISTA L’AVEVO SCAMBIATO PER AL BANO - heyyouitsbi : @daGhandi_aFede la figlia di Al Bano che una volta è stata anche in chiamata al punto z amo - i91FRLSS_ : @91BESTLOUIE JSHDJSJSH pero si recien fuiste al baño APRENDE A PONERTE UNA TOALLITA FLACA - infoitcultura : Mara Venier non si ferma e conduce anche Una voce per Padre Pio, sul palco Al Bano e Romina - s_ricotti : @Keanu_Kian ?????? Magari si può commissionare ad Al Bano il Remix 2021 di “Nostalgia Canaglia”: “?? Nostalgia, nostalg… -