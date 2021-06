Al Bano ha scoperto di essere malato Confessione shock | parla il cantante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano scoperto

ultimaparola.com

... molto severa " svela - avevaMorandi e si dava un po' di arie. Mi ha fatto cantare un ... non si è sentito nella registrazione allora c'era Alche stava registrando un'altra trasmissione ...Alha appenadi diventare nonno e non sta più nella pelle, come si chiamerà suo nipote? La figlia incuriosisce il web Ale Romina Power stanno per diventare nonni, la figlia Cristel ...Al Bano ha confessato in un'intervista di soffire da anni di una brutta malattia della pelle che a volte gli provoca sanguinamenti ...Loredana Lecciso, in una lunga intervista a ‘Nuovo Tv’, ha rivelato come si tiene in forma per superare la prova costume, temuta da moltissime donne a ridosso dell’estate. Devo perdere quattro chili e ...