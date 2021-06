Al Bano | concerti rinviati all’estero causa Covid- Cosa succede?

(Di martedì 29 giugno 2021) Vediamo meglio insieme di capire come mai iche erano stati programmati da Al, sono statiper il. Alper ilIl cantante originario di Cellino San Marco, ovvero Alè davvero amato ed apprezzato in tutto il mondo. Erano stati programmati alcuni, masono stati spostati, come mai? Vediamo meglio insieme tutti i dettagli: Al...

Per Alè giusto che aientri ''solo chi è vaccinato, così - spiega - non si mette a rischio vita di nessuno''. Il cantante poi racconta di aver scelto di rimandare tutti i suoi...Ancora uno stop per i. AlCarrisi , uno dei cantanti italiani più amati al mondo, si ferma. Causa Covid , anche se tutto si sta lentamente mettendo in modo. Il cantante, però, rilascia alcune dichiarazioni ...Fonte: Google. Al Bano ha di recente ammesso di soffrire di psoriasi, una malattia della pelle cronica a cui non esiste cura definitiva al momento né si conoscono le cause. Ma nella sua vita ci sono s ...Al Bano costretto a cancellare i suoi concerti all'estero. Il cantante ha spiegato le ragioni del suo gesto in una nota stampa ...