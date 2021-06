Al Bano | brutte notizie per il cantante Va tutto all’aria | c’entra ancora il male inarrestabile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano brutte

ultimaparola.com

notizie per AlCarrisi : il cantante di Cellino San Marco è stato costretto a rinviare i suoi concerti all'estero. Il popolare cantante pugliese avrebbe dovuto iniziare il 6 giugno scorso, ...... compagna di Al. Leggi anche ?. Amici, Deddy è disperato - Le lacrime inconsolabili del cantante - Cosa gli è successo Leggi anche ?. Barbara d'Urso,notizie per la conduttrice - Si ...Al Bano era pronto per un importante evento ma a causa del Coronavirus questo è stato rimandato, ecco cosa ha detto il cantante in merito al rinvio.Dopo una carriera di successi, una persona amata da Riccardo Fogli ha avuto un tumore. Il famoso cantante ha affrontato un bruttissimo periodo che lo ha tenuto lontano dalla musica. Riccardo Fogli è u ...