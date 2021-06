Aia | termina l’era Rizzoli | il nuovo designatore sarà Rocchi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 giugno 2021) Manca solo l’ufficialità, ma dalla prossima stagione ildegli arbitricosìQuello di Gianlucaè stato il nome che ha permesso a Trentalange di salire alla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri conquistando il favore di Gabriele Gravina. E adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe solo l’ufficialità per vedere l’ex arbitro diventare ilunico, sia per gli arbitri che per i Var, dei campionati ...